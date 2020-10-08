Венеціанська комісія цього тижня дасть оцінку судовій реформі в Україні

Комісія Ради Європи за демократію через право (Венеціанська комісія) оприлюднить оцінку відповідності європейським стандартам і цінностям законопроєктам, які стосуються судової реформи в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідні рішення Венеціанська комісія ухвалить на 124-й пленарній сесії, яка проходить 8-9 жовтня у дистанційному онлайн форматі.

У серпні голова Верховної Ради України направив до Венеціанської комісії запит щодо отримання думки про відповідність європейським стандартам і цінностям проєкту закону України «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування», № 3711.

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Конституційний суд України своїм рішенням від 11 березня 2020 року визнав ряд положень закону «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» такими, що не відповідають Конституції, та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести закон у відповідність до цього рішення.

19 червня 2020 року Президент України подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт № 3711.

Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Верховний Суд України, комітет з питань правової політики Верховної Ради загалом підтримали законопроєкт № 3711.