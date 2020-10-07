Кулеба і Аваков обговорили в Лондоні безпекову співпрацю України та Британії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Лондоні обговорили безпекову співпрацю України та Великої Британії з радником прем‘єр-міністра Девідом Кваррі.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"У Лондоні обговорили безпекову співпрацю України та Великої Британії із радником Прем‘єр-міністра Девідом Кваррі. Нова Угода відкриває нові амбітні перспективи. Говорили про безпекові виклики мілітаризації Криму і про спільну протидію гібридним загрозам, зокрема з боку РФ", - написав дипломат.

У Лондоні обговорили безпекову співпрацю України та Великої Британії із радником Прем‘єр-міністра Девідом Кваррі. Нова Угода відкриває нові амбітні перспективи. Говорили про безпекові виклики мілітаризації Криму і про спільну протидію гібридним загрозам, зокрема з боку РФ. pic.twitter.com/OHe9Nl0D3Y — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 7, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, українська делегація під час офіційного візиту Президента Володимира Зеленського до Великої Британії планує підписати Угоду про стратегічне партнерство і торгівлю, меморандум щодо розбудови військово-морського флоту та меморандум про запровадження україномовних аудіогідів у британських музеях.

Фото: mvs.gov.ua / Твіттер Дмитра Кулеби