Засідання уряду перенесли через відрядження міністрів

Чергове засідання уряду перенесено на 9 жовтня, оскільки деякі міністри перебувають у відрядження за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«У зв’язку з відрядженнями міністрів за кордон чергове засідання уряду переноситься на п’ятницю, 9 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Час проведення засідання в КМУ обіцяють повідомити завчасною.

Як повідомляв Укрінформ, зазвичай чергові засідання уряду проходять щосереди.