Засідання уряду перенесли через відрядження міністрів

Засідання уряду перенесли через відрядження міністрів

Укрінформ
Чергове засідання уряду перенесено на 9 жовтня, оскільки деякі міністри перебувають у відрядження за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«У зв’язку з відрядженнями міністрів за кордон чергове засідання уряду переноситься на п’ятницю, 9 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Час проведення засідання в КМУ обіцяють повідомити завчасною.

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Як повідомляв Укрінформ, зазвичай чергові засідання уряду проходять щосереди.

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