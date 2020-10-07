Засідання уряду перенесли через відрядження міністрів
Укрінформ
Чергове засідання уряду перенесено на 9 жовтня, оскільки деякі міністри перебувають у відрядження за кордоном.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.
«У зв’язку з відрядженнями міністрів за кордон чергове засідання уряду переноситься на п’ятницю, 9 жовтня», - йдеться у повідомленні.
Час проведення засідання в КМУ обіцяють повідомити завчасною.
Як повідомляв Укрінформ, зазвичай чергові засідання уряду проходять щосереди.