Борислав Береза дякує ізраїльському лікарю за одужання від COVID-19

Депутат Верховної Ради 8-го скликання, кандидат у мери Києва від «ЕкоПартіі Берези» Борислав Береза ​​отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сам політик у Фейсбуці.

«Ранок почався з хороших новин. Тест показав відсутність коронавірусу. Є ще слабкість, задишка, швидка стомлюваність. Але це наслідки, які зникнуть трохи пізніше. А поки що я хочу подякувати своєму другові, ізраїльському лікарю Борису Брилю, який лікував нас з дружиною і супроводжував весь час», - зазначив Береза.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу - 4 753.