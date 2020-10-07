Зеленський прибув до Британії, де проведе переговори з Джонсоном

Президент Володимир Зеленський з дружиною розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“У межах візиту глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство”, - розповіли в ОП.

Також планується до підписання низка інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.

Крім того, передбачена аудієнція Президента і першої леді з герцогом та герцогинею Кембриджськими.

Зазначається, що Зеленський також проведе зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом та відвідає Лондонську фондову біржу, зустрінеться з британськими інвесторами.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський з дружиною перебуватимуть з офіційним візитом у Великій Британії 7-8 жовтня.