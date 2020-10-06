Зеленський вручив Шефчовичу орден Ярослава Мудрого

Зеленський вручив Шефчовичу орден Ярослава Мудрого

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя вручив віцепрезиденту Єврокомісії Марошу Шефчовичу орден Ярослава Мудрого.

Відповідна інформація оприлюднена на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії з питань інституційних відносин та прогнозування, отримав від Володимира Зеленського, Президента України, орден Ярослава Мудрого, на знак визнання його ролі у тристоронніх газових переговорах, які допомогли підвищити енергетичну безпеку України і ЄС», - йдеться у повідомленні.

Шефчович висловив у Твіттері подяку Зеленському за цю відзнаку.

«Я гордий та зворушений цією високою нагородою України як член Європейської комісії, але також як словак, близький сусід та щирий друг. Ця нагорода є ще одним свідченням довгострокового стратегічного партнерства між Україною і Євросоюзом», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, завдяки зусиллям віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича як одного з учасників напружених тристоронніх переговорів за участю Єврокомісії, України і Росії наприкінці минулого року вдалося погодити новий контракт на транзит російського газу на європейський ринок через ГТС України, що сприяло стабільності газового ринку та підвищенню енергетичної безпеки як України, так і Євросоюзу.

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