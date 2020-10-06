Зеленський вручив Шефчовичу орден Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя вручив віцепрезиденту Єврокомісії Марошу Шефчовичу орден Ярослава Мудрого.

Відповідна інформація оприлюднена на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії з питань інституційних відносин та прогнозування, отримав від Володимира Зеленського, Президента України, орден Ярослава Мудрого, на знак визнання його ролі у тристоронніх газових переговорах, які допомогли підвищити енергетичну безпеку України і ЄС», - йдеться у повідомленні.

Шефчович висловив у Твіттері подяку Зеленському за цю відзнаку.

I am honoured, proud and moved by this high award of #Ukraine - as @EU_Commission VP, but also as a Slovak, close neighbour, sincere friend.



This award is yet another expression of a long-standing strategic partnership between 🇺🇦 and 🇪🇺.



Thank you, President @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/4btXCcgkew — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 6, 2020

«Я гордий та зворушений цією високою нагородою України як член Європейської комісії, але також як словак, близький сусід та щирий друг. Ця нагорода є ще одним свідченням довгострокового стратегічного партнерства між Україною і Євросоюзом», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, завдяки зусиллям віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича як одного з учасників напружених тристоронніх переговорів за участю Єврокомісії, України і Росії наприкінці минулого року вдалося погодити новий контракт на транзит російського газу на європейський ринок через ГТС України, що сприяло стабільності газового ринку та підвищенню енергетичної безпеки як України, так і Євросоюзу.