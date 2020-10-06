КСУ перейшов до закритої частини розгляду закону про Антикорупційний суд

Конституційний Суд України перейшов до закритої частини розгляду подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це під час засідання КС оголосив голова суду Олександр Тупицький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"КСУ переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення буде оприлюднене на офіційному сайті КСУ", - сказав він.

Під час засідання виступили представник Президента у КСУ Федір Веніславський, представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, голова ВСУ Валентина Данішевська, голова Комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін, голова ВАКС Олена Танасевич та інші.

Окремо голова ВАКС Олена Танасевич під час свого виступу повідомила, що законодавець виписав структуру суду у такий спосіб, що Апеляційна палата ВАКС є повністю автономною, починаючи від забезпечення її за окремою бюджетною програмою, і від можливості витрачання коштів, виданих на Апеляційну палату, виключно за погодженням з головою цієї палати, і закінчуючи тим, що створено самостійний структурний підрозділ, - фактично апарат Апеляційної палати ВАКС, який має специфічний статус.

"Також варто згадати, що в Апеляційній палаті ВАКС є власний орган суддівського самоврядування – це збори суддів Апеляційної палати, саме вони обирають голову палати, затверджують засади здійснення автоматизованого документообігу в суді, і багато інших питань", - уточнила Танасевич.

Водночас голова ВАКС додала, що залучення до участі у доборі кандидатів на посади суддів ВАКС громадської ради міжнародних експертів, на її думку, не містить в собі жодної загрози для суверенітету країни.

Також голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна зазначила, що у ВАКС немає ознак особливого суду, але він відповідає ознакам спеціалізованого суду.

Зі свого боку заступник міністра юстиції Євген Горовець зазначив, що, на його думку, цей закон слід визнати таким, що відповідає Конституції.

Окремо голова Ради суддів Богдан Моніч поінформував, що додаткові заходи безпеки до суддів ВАКС не суперечать вимогам Конституції України.

"Щодо встановлення додаткових заходів безпеки суддів Вищого антикорсуду, то вважаємо, що це не суперечить вимогам Конституції. І насамперед це обумовлене здійсненням судочинства в кримінальних провадженнях по найбільш резонансних злочинах, які представляють підвищений суспільний інтерес, а тому вони і несуть потенційну загрозу незалежності і недоторканності цим суддям. І тому в такому випадку відбулося забезпечення додаткового захисту саме в цьому напрямку", - повідомив Моніч.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Закон визначає засади організації та діяльності ВАКС, спецвимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

Автори клопотання вважають, що оспорюваний Закон не відповідає українській Конституції, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад функціонування судоустрою в нашій країні та звуження прав суддів щодо їх незалежності та недоторканості.