Кулеба вважає примітивним підхід, коли Україні «треба» обирати між США і Китаєм

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба категорично не поділяє точки зору, що Україні треба відмовитися від будь-яких відносин з Китаєм, щоб не сваритися зі США.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив у інтерв’ю ВВС.

Він зауважив, що деякі країни, які висловлюють занепокоєння щодо можливого зближення України з Китаєм, самі при цьому абсолютно спокійно з ним торгують.

У цьому контексті Кулеба зазначив, що економіки США і Китаю «так глибоко пов'язані, що далі вже немає куди», а ЄС торгує і розвиває стосунки з Китаєм.

«У нас все завжди перевертається - і починається «А от як же ми, затиснуті між двома гігантами, що ми будемо робити?» Давайте змінимо всю цю оптику. В цьому є мистецтво дипломатії, щоб дружити з усіма, уникати пасток, заробляти гроші, захищати свою країну. І якщо хтось вважає, що рішення - це давайте не будемо мати жодних стосунків з Китаєм, щоб не сваритися зі США, то це - абсолютно примітивний погляд, який я категорично не поділяю», - сказав міністр.

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Водночас, зазначив він, потрапляти у фінансову залежність від китайських грошей - це інша пастка, якої теж треба уникати.

«Ми будемо розвивати стосунки з Китаєм, але ми чітко розуміємо, де і наскільки глибоко в цих стосунках ми можемо зайти з точки зору наших національних інтересів», - запевнив дипломат.

Він також констатував, що Китай став торговельним партнером №1 України без жодних зусиль з боку Української держави.