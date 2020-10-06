У криворізькому виші назвали «спекуляцією» заяву Москаля, що Зеленський у них не навчався

У Криворізькому економічному інституті Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" назвали "спекуляцією політиків" заяву колишнього голови Луганської та Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, що Президент Володимир Зеленський нібито має фальшивий диплом про вищу освіту.

Про це повідомив Укрінформу Андрій Шайкан, в.о. ректора Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

"Те, що Володимир Зеленський не отримував освіту в нашому інституті, є спекуляцією політиків. Він навчався, і в нього є диплом. В нашому університеті регулярно відбувалися різні події, і є багато фото з нинішнім президентом. Зокрема, в книгах про діяльність інституту є фото з Володимиром Олександровичем. Тим більше, він дуже активно брав участь у різних культурних і соціальних заходах", - розповів Шайкан.

Ректор криворізького вишу також зауважив, що дуже добре пам’ятає Зеленського під час навчання, оскільки навчався у той самий час, але на курс старше від нього.

"Хочу сказати, що Володимир Олександрович відрізнявся тим, що дуже добре згуртовував навколо себе людей. А саме креативних і активних студентів", - додав Шайкан.

Раніше Москаль в ефірі "5 каналу" висловив підозри, що диплом Зеленського про вищу освіту – фальшивий. Москаль також стверджує, що зробив запит до Кривого Рогу щодо дипломної роботи Зеленського.