Ексдержсекретар МЗС Заяць оскаржує в суді своє звільнення

Колишній державний секретар Міністерств закордонних справ Андрій Заяць просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати розпорядження Кабінету Міністрів про його звільнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Андрія Заяця до Кабінету Міністрів та Міністерства закордонних справ України. Позивач просить суд скасувати розпорядження уряду про його звільнення з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України, а також накази МЗС про припинення його роботи на цій посаді та про звільнення його з державної служби», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед інших вимог позову Заяця - поновити на посаді держсекретаря МЗС та стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Як повідомлялося, у березні цього року Андрія Заяця було звільнено з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ, а у вересні - звільнено з дипломатичної служби.