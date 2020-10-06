Зеленський розглядає державну резиденцію як готель і шукає інший дім

Президент Володимир Зеленський заявив, що шукає новий будинок замість проданого раніше, а державну резиденцію, де зараз проживає, вважає за готель.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома», - зазначив Зеленський.

Водночас він поінформував, що наразі з дружиною шукає нове житло.

«Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко», - додав Президент.

Як повідомлялося, у липні Офіс Президента опублікував заяву про те, що Володимир Зеленський продав будинок у с. Іванковичі в Київській області й з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».