Уряд затвердив порядок відбору Комісії з регулювання азартних ігор – Немчінов

Уряд на позачерговому засіданні затвердив порядок конкурсного відбору голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це міністр КМУ Олег Немчінов написав у Телеграмі.

"Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України був затверджений порядок проведення конкурсного відбору голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей", - написав він.

Немчінов зазначив, що відповідно до норм Закону України від 14 липня 2020 "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", буде проведений добір кандидатів.

"Це необхідно для здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, визначення правових, економічних, соціальних та організаційних умов функціонування азартних ігор, зокрема в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України", - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 липня ухвалила Закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (законопроєкт № 2285-д). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 27 липня, а Президент Володимир Зеленський - 11 серпня.

23 вересня уряд вирішив створити комісію з азартних ігор та лотерей. Тоді Немчінов повідомляв, що головною функцією комісії буде ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері, отримання та розгляд заяв і документів, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом. За результатом їх розгляду коміся прийматиме рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову видачі ліцензій, переоформлення ліцензій, зупинення, відновлення, анулювання ліцензій - повністю або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Немчінов повідомляв також, що у комісії працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.