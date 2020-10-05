Депутатка Зінкевич каже, що повторне зараження COVID-19 це - «небо і земля»

Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, яка вдруге отримала позитивний тест на коронавірус, повідомила, що хвороба перебігає у легкій формі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук Яни Зінкевич.

"Уже скоро буде тиждень, як я отримала позитивний аналіз на ковід. Ще й вдруге) На щастя, поки що хвороба перебігає легко, в порівнянні з минулим разом це «небо і земля». Почуваю себе в цілому добре, є незначна температура. (Але якби спеціально не міряла, то навіть не відчула би)", - розповіла Зінкевич.

При цьому депутатка зазначила, що нюх втратила ще коли хворіла на COVID-19 уперше, і він так і не відновився.

"Дуже багато сплю, але, на щастя, встигаю ще попрацювати вдень та долучатись до ефірів. Буду здавати повторний тест в четвер, є шанси, що до того часу одужаю", - написала Зінкевич.

Вона також подякувала кожному за підтримку і теплі слова.

Як повідомлялося, 30 вересня Яна Зінкевич повідомила, що отримала позитивний тест на коронавірус і хворіє вже вдруге.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірус.

На інформаційний запит Укрінформу в Апараті ВР відповіли, що від початку пандемії коронавірусну хворобу COVID-19 підтверджено у 46-ти народних депутатів, в тому числі у 20-ох у вересні, та в 17 працівників Апарату парламенту, зокрема у сімох у вересні.

Станом на 5 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу - 3 774.

фото: Фейсбук