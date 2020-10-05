Хвора на COVID-19 лідер "Голосу" запевняє, що почувається краще

Голова партії “Голос” Кіра Рудик, яка дев'ять днів тому захворіла на COVID-19, почувається вже краще.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Сьогодні дев'ятий день хвороби, і я нарешті почуваюся набагато краще. Поступово повертаються смак та нюх, вже нема температури, навіть задушливий кашель турбує трошки менше", — написала Рудик.

Як повідомлялося, про отримання позитивного тесту на COVID-19 Рудик написала у соцмережі 29 вересня.

30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірусну хворобу.

На інформаційний запит Укрінформу в Апараті ВР відповіли, що від початку пандемії коронавірусну хворобу COVID-19 підтверджено у 46-ти народних депутатів, в тому числі у 20-ох у вересні, та в 17 працівників Апарату парламенту, зокрема у сімох у вересні.

Загалом в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу 3 774.