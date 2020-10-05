У фракції «Слуги народу» виявили ще один випадок коронавірусу

Ще в одного члена парламентської фракції партії “Слуги народу” напередодні підтверджено коронавірус, загалом на сьогодні на COVID-19 хворіє менше десяти членів фракції.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент Укрінформу.

“Буквально вчора підтвердився ще один випадок. Але частина людей виліковується. Тому загалом це вже менше десяти народних депутатів, які хворі. Але є не менше 15-20 тих, які чекають на результати тесту або перебувають на самоізоляції”, — зазначила парламентарій.

Водночас, коментуючи результати аналізу Комітету виборців України, відповідно до яких у вересні показники відвідування пленарних засідань Верховної Ради членами фракції партії "Слуга народу" в середньому становили 59%, Кравчук зауважила, що на пленарні засідання ВР не приходили не тільки ті депутати, які мали позитивний тест на коронавірус, а й ті, які мали певні симптоми.

“Ми рекомендуємо таким депутатам не приходити на пленарне засідання, якщо вже є якісь підозри і вони чекають результатів тесту. Також частина депутатів була на самоізоляції через хворобу у близьких родичів або якщо вони тісно спілкувалися з хворими”, — сказала політик.

Як повідомляв Укрінформ, у відповідь на інформаційний запит агентства в Апараті ВР поінформували, що від початку пандемії коронавірусну хворобу COVID-19 підтверджено загалом у 46 народних депутатів України, в тому числі у 20-ох у вересні, та в 17 працівників Апарату Верховної Ради України, з них у сімох у вересні.

30 вересня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу депутатів у комітетах. Причиною рішення став спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірусну хворобу.

Загалом в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу 3 774.

Фото: АА