Мінські домовленості, якщо їх читати буквально, виконати неможливо — Клімкін
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Павло Клімкін, який очолював МЗС України у 2014-2019 роках.
"Мінські домовленості, якщо ви їх читаєте буквально, їх виконати неможливо. Це було зрозуміло з першого дня", - сказав ексміністр, коментуючи ситуацію із скандальними заявами колишнього першого заступника глави української делегації ТКГ Вітольда Фокіна.
До цього Клімкін додав, що Мінські угоди – "насправді ніякі не угоди, а домовленості. Вони не мають ніякого статусу". Та наголосив, що він "був категорично проти цього положення (зобов’язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном – ред.), навіть згадки, що може бути зміна до української Конституції".
Коментуючи тему так званого "особливого статусу" для окупованих територій, Клімкін заявив, що "ці угоди ніколи не могли б бути виконані. Оскільки, щоб їх виконати, потрібно розписати послідовність і гарантії виконання різних заходів".
На його переконання, Мінські домовленості були необхідні, бо це було можливістю "зняти ескалацію навколо Дебальцевого і взагалі на фронті, оскільки Росія планувала не тільки ж Дебальцеве, а й подальшу масштабну ескалацію. Це була просто логіка деескалації. А потім це все дипломатично і політично відіграли", - сказав ексміністр.
Як повідомляв Укрінформ, Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, зокрема, що не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною.
Він назвав Росію "контрагентом", а також знову заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.
Комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.
Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.
30 вересня Президент Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.