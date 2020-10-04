Мінські домовленості, якщо їх читати буквально, виконати неможливо — Клімкін

З першого дня після підписання Мінських домовленостей було зрозуміло, що у разі, якщо документ читати буквально, виконати це неможливо.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Павло Клімкін, який очолював МЗС України у 2014-2019 роках.

"Мінські домовленості, якщо ви їх читаєте буквально, їх виконати неможливо. Це було зрозуміло з першого дня", - сказав ексміністр, коментуючи ситуацію із скандальними заявами колишнього першого заступника глави української делегації ТКГ Вітольда Фокіна.

До цього Клімкін додав, що Мінські угоди – "насправді ніякі не угоди, а домовленості. Вони не мають ніякого статусу". Та наголосив, що він "був категорично проти цього положення (зобов’язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном – ред.), навіть згадки, що може бути зміна до української Конституції".

Коментуючи тему так званого "особливого статусу" для окупованих територій, Клімкін заявив, що "ці угоди ніколи не могли б бути виконані. Оскільки, щоб їх виконати, потрібно розписати послідовність і гарантії виконання різних заходів".

На його переконання, Мінські домовленості були необхідні, бо це було можливістю "зняти ескалацію навколо Дебальцевого і взагалі на фронті, оскільки Росія планувала не тільки ж Дебальцеве, а й подальшу масштабну ескалацію. Це була просто логіка деескалації. А потім це все дипломатично і політично відіграли", - сказав ексміністр.

Як повідомляв Укрінформ, Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, зокрема, що не бачить "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною.

Він назвав Росію "контрагентом", а також знову заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Читайте також: Кравчук у ТКГ закликав Росію не створювати каменів спотикання

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.

30 вересня Президент Володимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.