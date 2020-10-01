Жодна партія не показала фінзвіту за ІІ квартал – «ЧЕСНО»

Жодна з представлених у Верховній Раді партій не подала до Національного агентства з питань запобігання корупції фінансового звіту за ІІ квартал 2020 року, а “Слуга народу” цьогоріч узагалі не подавала фінзвітів.

Таку інформацію у НАЗК надали у відповідь на запит Руху ЧЕСНО.

При цьому у “ЧЕСНО” пояснюють, що за звичайних обставин звіти за перший квартал мали бути подані партіями та оприлюднені ще у травні, а за другий квартал – у серпні.

“За даними НАЗК, звіти за І квартал подали 67% політсил, тоді як за ІІ квартал – 45%. Формально партії нічого не порушують, адже в березні парламент ухвалив зміни до законодавства, спрямовані на боротьбу з наслідками поширення коронавірусу. Окрім іншого, партіям дозволили подавати звіти впродовж 40 днів після офіційного завершення карантину. Оскільки Кабмін системно продовжує карантин, неможливо передбачити, коли політсили подадуть свої фінзвіти”, – йдеться у повідомленні.

Як зауважили в НАЗК, востаннє уряд продовжив карантин до 31 жовтня.

“Враховуючи зазначене та за умови, якщо дію зазначених заходів не буде продовжено, то останнім днем строку подання звітів за I, II та III квартали 2020 року буде 10.12.2020 включно”, – уточнюють в агентстві.

Подальше продовження карантину відстрочить і крайню дату подання звітів, тож у “ЧЕСНО” припустили, що найімовірніше, терміни подання звітів змістяться на 2021 рік.

“Зауважимо, що за бажання партії можуть подавати звіти й раніше, однак більшість із них воліє скористатися можливістю відтермінувати подання звітів до завершення виборчої кампанії. Це означає, що напередодні місцевих виборів громадяни не матимуть змоги дізнатися реальні джерела фінансування політичних партій, оскільки, ймовірно, у проміжних фінансових звітах виборчих фондів ми побачимо лише суми переказів з партійного рахунку на виборчий”, – наголошують у громадському русі.

Водночас експерти нагадують, що звіти про дві кампанії 2019 року показали, що вибори виграють завдяки коштам, заведеним переважно через підставних донорів, а політсили не несуть за це ані юридичної, ані електоральної відповідальності. Настання останньої можливе виключно в тому разі, якщо виборці вчасно отримують інформацію про партійних донорів. Під “вчасно” мається на увазі до дня голосування, а не після нього.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Комітет виборців України закликав керівництво політичних партій «Слуга народу» та ВО «Батьківщина» опублікувати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2020 року (січень-березень).

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.