Хто блокує розвиток державного банку?

В колективі Ощадбанку вже півроку панує невизначеність

Незважаючи на те, що нещодавно НБУ затвердив Сергія Наумова новим головою Ощадбанку, він досі не приступив до обов’язків. Із підтвердженням свого ж рішення про призначенням Наумова керівником державного банку зволікають члени наглядової ради Ощадбанку.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 22 вересня погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Це рішення було прийнято за результатами розгляду пакета документів і співбесіди, проведеного правлінням НБУ. Там нагадали, що глава правління державного банку призначається і звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Глава правління вступає на посаду після надання письмової згоди Національним банком.

Таким чином, регулятор фактично поставив крапку у довгому та складному процесі призначення нового керівника Ощадбанку замість Андрія Пишиного, який очолював банк 6,5 року з березня 2014 року. Наглядрада Ощадбанку має тільки суто номінально оформити призначення нового голови – адже є відповідне рішення правління Національного банку і є офіціальна перемога Наумова у конкурсному відборі кандидатів на посаду голови правління Ощадбанку.

Цей конкурс був оголошений ще 8 травня цього року. За підсумками голосування, яке проходило в 2 етапи, у червні перемогу здобув діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов. Після чого наглядова рада Ощадбанку офіційно визнала, що замість Андрія Пишного новим керівником банку став Сергій Наумов.

Однак інший кандидат на посаду голови правління Ощадбанку – директор департаменту структурованого торгового фінансування Укргазбанку Геннадій Хелемський, який програв конкурс, оскаржив це рішення в Печерському суді.

Геннадій Хелемський

Привід для позову – перед голосуванням в першому турі 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за Генадія Хелемського за винагороду. Як зазначили іноземні члени наглядової ради та сам голова наглядової ради Байба Апин, вони отримали з невідомого номера на свої особисті мобільні номери повідомлення англійською мовою. В цих повідомленнях пропонувалось віддати свій голос за Генадія Хелемського. В повідомленні зазначалась обіцянка «підтримати Ваші бізнес-ініціативи новим головою, надаючи займи, торгове фінансування з використанням пільгових умов та інше». Про отримання цих повідомлень члени наглядової ради повідомили службі безпеки банку.

Хелемський набрав меншість голосів і не переміг у другому турі.

25 червня Печерський суд за позовом Хелемського заблокував призначення Сергія Наумова головою правління Ощадбанку.

Крі того, призначення Наумова головою Ощадбанку намагався заблокувати в суді також народний депутат Максим Бужанський, якого вважають представником групи олігарха Ігоря Коломойського у фракції «Слуга народу». Водночас, інший представник цієї же групи в парламенті Олександр Дубінський виступив із вимогою провести новий конкурс на керівника Ощадбанку після відповідного розслідування, відносно пропозицій корупційної винагороди членам наглядової ради.

Проте у кінцевому підсумку Печерський суд Києва 10 вересня задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував своє рішення про зупинення його призначення на посаду голови правління державного Ощадбанку.

Згідно з новою ухвалою суду, скасовано зупинення рішення наглядової ради про визнання Сергія Наумова переможцем конкурсу на посаду керівника Ощадбанку.

Також суд скасував рішення про заборону органам управління держбанку вчиняти дії з призначення Наумова на зазначену посаду, а також заборону органам державної реєстрації вносити зміни в держреєстр щодо очільника Ощадбанку.

Таким чином, суди, які блокували призначення Сергія Наумова, вже вирішили, що призначення має відбутися, попри подальше розслідування можливого впливу на членів наглядової ради Ощадбанку при визначенні переможця конкурсу на голову правління. Але чомусь члени наглядової ради продовжують затягнути з остаточним призначенням.

Наближені до наглядової ради Ощадбанку джерела повідомили, що у неофіційних розмовах члени наглядради припускають можливість нових позовів від противників призначення Наумова керівником Ощадбанку і тому зараз просто вичікують час.

Ці ж джерела повідомляють, що зараз банк є фактично не керованим.

Адже Андрій Пишний після того, як відмовився прийняти участь у новому конкурсі, де-факто відсторонився від керівництва банком. В колективі Ощадбанку вже півроку панує невизначеність.

Андрій Пишний

Ця довготриваюча латентна криза з керуванням банку не залишилась секретом для інших великих гравців на цьому ринку. Тому не дивно, що протягом кількох останніх місяців багатьом членам правління та керівникам департаментів Ощадбанку надійшли запрошення від інших банків перейти до них на роботу.

З іншого боку, крім поточної операційної діяльності під загрозою опинились і стратегічні питання розвитку фінустанови. Зокрема, питання підготовки до входження в капітал банку ЄБРР до кінця року вже під загрозою, тому що ніхто цим більше не займається.

У підсумку банк дуже швидко втрачає всі надбання, які досяг протягом останніх років і перестає бути конкурентом інших найбільших банків країни. Члени наглядової ради продовжують отримувати свої великі заробітні плати. Але припинили будь-яку системну роботу для зміцнення позицій Ощадбанку на ринку, а навпаки – сприяють його занепаду. Звідки виникає головне ґрунтовне питання – чи дійсно вони, отримуючи державні гроші, працють саме в інтересах України?

Володимир Каретченко