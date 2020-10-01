Лубківський роздумує над пропозицією стати речником у ТГК

Дипломат Маркіян Лубківський планує за декілька днів остаточно визначитися з пропозицією обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Мене питають про це кожен день (щодо можливості пристати на пропозицію Офісу Президента стати речником української делегації в ТКГ — ред.). І я все ще кажу, що мені потрібно декілька днів для того, щоб остаточно визначитися, — нічого не помінялося... Я справді приємно вражений тим, що той мій досвід, який я здобув свого часу у союзній Республіці Югославія, в Республіці Хорватія, може знадобитися. Але мені все ще потрібен певний час, я думаю, це не довго — це день-два, для того, щоб прийняти остаточне рішення”, — зазначив Лубківський.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні член фракції партії «Слуга народу» Олександр Качура повідомив журналістам, що кандидатура Лубківського є однією з ключових, які розглядаються на посаду речника української делегації в ТКГ.

За словами самого Лубківського, відповідна пропозиція надійшла йому від Офісу Президента та глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.

15 вересня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що завданням речника буде “фокусувати всі сигнали від імені української делегації”.

Маркіян Лубківський очолював пресслужбу МЗС, був послом України в Хорватії, послом у Боснії та Герцеговині. Також він обіймав посаду директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.

Фото: spravedlyvist.com.ua