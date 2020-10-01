Україна зацікавлена у співпраці з Китаєм для боротьби з коронавірусом — Зеленський

Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм у боротьбі з пандемією COVID-19, у тому числі у питанні забезпечення вакциною.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю китайському інформаційному агентству «Сіньхуа», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною”, - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна та Китай ефективно взаємодіяли для боротьби з COVID-19, і подякував за надану гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, сприяння у авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні українців додому.

“Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця”, - зазначив Президент.

Зеленський також прагне надати українсько-китайському співробітництву нового імпульсу та запросив голову Китайської Народної Республіки в Україну. “Настав час надати нашому діалогу нових імпульсів. Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай”, - зазначив Президент. Зеленський підкреслив, що Китай завжди був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики. Так, за його словами, Україна і Китай мають спільно попрацювати над виробленням “нової стратегії, нового бачення, нових точок зростання”. Глава держави переконаний, що реалізації цього сприятиме чергове засідання міжурядової Комісії зі співробітництва, та запевнив, що над організацією його активно працюють обидві сторони. “Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів”, - зауважив Президент. Читайте також: Китай почав масову вакцинацію від COVID-19 Він додав, що важливе не лише зростання показників торгівлі, а й диверсифікація товарів, збільшення високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою вартістю. “Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу”, - підкреслив глава Української держави. Водночас Зеленський нагадав, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу голови КНР Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях», й наголосив, що наша держава має унікальне географічне розташування, необхідний економічний і промисловий потенціал для ефективної участі в цьому проєкті.

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, із них за добу 4 069.

Фото: ОП