Ефект Фокіна: що треба зробити, щоб твоє призначення перетворилося на катастрофу

Висловлювання Вітольда Фокіна на посаді першого заступника глави української делегації у ТГК, це не просто провал, а повна дискредитація дипломатії

Президент Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі. Після гучного скандалу з його неадекватними, скажемо чесно, заявами. Укрінформ зібрав цю ганебну «колекцію», щоб читачі могли самі переконатися в дивній послідовності «меседжів» начебто досвіченого політика.

Не минуло й двох місяців, як Офісу президента довелося визнати помилковість рішення про це призначення. Там наголосили, що для президента "принципово, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо". Президент Зеленський констатував, що Фокін "відступив передусім від справедливої оцінки" тимчасової окупації Росією Криму та окремих районів Донбасу.

В ОПУ повідомили, що робота української делегації в ТКГ продовжиться "на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України". Головною метою делегації і загалом держави в ОПУ назвали "повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру".

Так, Офіс президента обурився позицією першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна про те, що війни Росії з Україною на Донбасі немає. Але чого гріха таїти, в першу чергу цим обурилися пересічні громадяни, для яких, на відміну від Фокіна, давно очевидно, хто і за що воює на Донбасі.

Аж занадто пряма мова

А тепер – трохи про витоки цієї демонстративної «фокінщини».

29 вересня на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва пан Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу.

Зазначимо: коли 87-літнього діяча знову запросили на засідання комітету через цю заяву про амністію та особливий статус Донбасу, він своєї думки не змінив. Оскільки переконаний, що на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона "деморалізує противника". Після чого, мабуть, ні в кого сумнівів не залишилося – Фокіна потрібно негайно звільняти і відправляти туди, звідки взяли – на пенсію.

Отож, читаємо «перли» Вітольда Фокіна, робимо висновки.

29 серпня

В інтерв'ю виданню strana.ua (мовою оригіналу):

«И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса».

Фото: Страна.ua

18 вересня

В інтерв’ю Українському радіо.

На запитання – Як можна амністувати бойовиків, які катували та вбивали людей, Фокін відповів:

«…я не казав, що треба помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини. Звичайно, ні. І у моєму виступі так і написано: «Було багато злочинів, які мають бути розслідувані, і винні мають понести кару, але сьогодні, щоб припинити війну – моя позиція – не держави, не ТКГ, а моя особиста – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів Донбасу, а краще всього Донбасу».

А ще Вітольд Фокін пояснив, що він мав на увазі, говорячи про режим вільної економічної зони. «Ввести режим вільної економічної зони для окремих районів Донбасу, як це записано в Мінських угодах. (Де воно там записано? - Ред) Я додав від себе, що краще весь Донбас. Слово «краще» має модальний відтінок, це – не констатація, це – можливість. Я нічого не пропоную».

21 вересня

В ефірі програми «Персона ґрата» на Українському радіо:

«…«Тимчасовий уряд» може діяти рік або два, а безпеку в регіоні в цей час забезпечуватиме миротворчий військовий контингент ООН.

Треба або такий самий контингент розмістити на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям (так член української делегації в ТГК назвав проросійських бойовиків на Донбасі – Ред.), або на всій території ОРДЛО. Зрештою, у Мінських угодах написано, що можна зосередити війська ООН (Знову – де воно там записано? Там жодного слова про контингент ООН нема. - Ред.) на лінії розмежування і на території, на якій будуть проводитися вибори».

24 вересня

У коментарі «Інтерфакс-Україна» (про використання слова «повстанці»):

«І хоча це слово використовував і попередній президент України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, у Цюрихському університеті у січні 2015 року (це був неправильний переклад, що доведено. - Ред.), правильно було б сказати «бойовики». Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова».

29 вересня

Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:

«Я констатую, що на Сході ведеться війна проти Збройних сил України, яку ведуть бойовики і найманці майже з 30-ти країн світу... Уточню: за активної підтримки Російської Федерації». Водночас на запитання, чи вважає він збройне протистояння на Донбасі війною з Росією, перший заступник глави української делегації в ТКГ відповів: «Стосовно війни: я не політик (а хто ж ви при такий посаді? - Ред.) і зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Україною та Росією, поки що я не бачу».

«Я вибачився перед людьми, які обурилися тим, що я назвав тих, хто воює проти наших воїнів, повстанцями. Це було некоректно, я погоджуюсь із вами (членами комітету. – ред.), але не в порядку реабілітації чи виправдовування», – сказав Фокін.

А ще – «Якщо ми зробимо, насмілимося оголосити амністію, то це деморалізує суперника, деморалізує противника, що само собою збереже тисячі життів наших воїнів. Тому я так наполягаю, щоб амністія була» – зазначив Фокін.

При цьому він зауважив, що амністія мусить бути загальною, бо тільки тоді «з неї є якийсь сенс».

Від себе зазначимо: складається враження, що з Фокіним попрацювали якісь «радники». Інакше важко собі уявити, що він сам так швидко згадав про один з багатьох виступів Порошенка 5-річної давнини...

Коментарі, як кажуть, зайві…

Спотерігачі задаються питанням, що це було. Толерантно, як і належить дипломату, прокоментував екс-міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін. "… своїми словами "не помічає війни між Україною і РФ" Фокін перейшов навіть не політичний кордон, а саме моральний. "Для кожного з нас – це більше, ніж ляпас. Це образа всього, у що ми віримо і всіх, хто втратив життя і здоров'я", – зазначив дипломат.

Чесно про «п’яту колону»

Хоча з іншого боку, треба визнати: в Україні ще багато хто, як і Фокін, “не бачать” цієї війни». Цей сумний факт добре прокоментував екс-заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний. “Те, що Фокін і ще третина населення України не бачать російської агресії, не бачить Росії та її військ на Донбасі, я особисто сприймаю, як те, що ці люди насправді не бачать, не помічають, не сприймають і не визнають України, її суверенітету та незалежності. Україна для них – це один з братніх народів, який жив і не тужив в сім'ї ковбаси по 2.20. Фокін – це есенція цього світогляду…”, – написав він на своїй сторінці в ФБ.

Тому головні питання, на його думку, сьогодні – те, як переконати цих людей у зворотньому? Чи взагалі це можливо? Якщо неможливо, то що далі?

За даними останнього опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня, 60% опитаних сказали, що війну на Донбасі почала Росія (в лютому 2019 року таких було 48,5%). Але 21% вважають, що "війну почали український уряд та олігархи", ще 18% опитаних не визначилися. (Це якраз і є та третина “сліпих”. – Ред.). А на запитання Центру Разумкова “Які кроки для встановлення миру на Донбасі готові підтримати українці?” 41% опитаних у лютому цього року обрали відповідь: “”Започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом “ДНР” і “ЛНР”. Щоправда така ж частина – 40% – з цим не погодилася.

Іншими словами, Кремль не такий вже й далекий від своїх розрахунків на суспільний розкол в Україні. І такі “діячі”, як Фокін, цьому лиш сприяють.

Марина Нечипоренко, Київ