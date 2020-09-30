Кандидатура Лубківського є однією з ключових на посаду речника у ТКГ – депутат

Кандидатура дипломата Маркіяна Лубківського є однією з ключових, які розглядаються на посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як передає Укрінформ, про це журналістам у кулуарах парламенту сказав член фракції партії «Слуга народу» Олександр Качура.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядається на відповідну посаду кандидатура Лубківського, парламентарій сказав, що представники ЗМІ «дуже близькі до правильної відповіді».

«Але я знаю, що є ще інші кандидатури. Але та кандидатура, про яку ви сказали, може бути однією з ключових зараз і в якої є пріоритет», - зазначив Качура.

Водночас він додав, що у нього вже є прізвище потенційного кандидата, але озвучувати його депутат не став.

«Але це не буде дуже відома особистість. Це технічна посада, тому що будуть напрацьовуватися трасти всіх зустрічей і буде єдина позиція подаватися всіх домовленостей, які були досягнуті в мінському процесі», - уточнив Качура.

Як повідомлялося, 15 вересня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що в українській делегації ТКГ з'явиться посада речника.

"У нас дійсно сталося багатоголосся. Тому зараз йде відбір, буде запроваджена посада прессекретаря, спікера української делегації Тристоронньої контактної групи, завданням якого буде фокусувати всі сигнали від імені української делегації", - підкреслив Резніков.

Маркіян Лубківський очолював пресслужбу МЗС, був послом України в Хорватії, послом у Боснії та Герцеговині. Також обіймав посаду директора турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.