«Слуга народу» планує проводити виїзне засідання на передовій всю ніч

Депутатська фракція партії «Слуга народу» планує упродовж ночі працювати на лінії розмежування в рамках свого виїзного засідання, яке відбудеться наступного тижня.

Депутатська фракція партії «Слуга народу» планує упродовж ночі працювати на лінії розмежування в рамках свого виїзного засідання, яке відбудеться наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив член фракції Олександр Качура.

«Ми будемо їхати на лінію розмежування, тобто не будемо їхати до населених пунктів, які знаходяться на підконтрольній території. Поки нам лише анонсували, що така можливість є… Плануємо зробити таким чином, щоб по всій лінії розмежування розташувалися, тому що велика кількість депутатів, по 15-20 людей. ...Плануємо, що в п’ятницю ми виїдемо на Донбас, а в суботу ввечері вже повернемося, тобто, ми будемо на лінії розмежування знаходитися всю ніч, спілкуватися з військовослужбовцями. Але це не остаточно, тобто, якщо ми проголосуємо до кінця тижня і будемо бачити, що за порядком денному проголосували необхідну кількість законопроєктів, тоді наступний тиждень ми зробимо не пленарним. Але якщо виявиться, що ми, наприклад, ключові законопроєкти не встигаємо розглянути з тих чи інших причин, тоді наступний тиждень зробимо пленарним, і тоді поїздка відбудеться з п’ятниці на суботу, а якщо тиждень буде не пленарним, то ми планували, що це може бути з середи на четвер», - пояснив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наступного тижня фракція планує провести виїзне засідання на передовій.