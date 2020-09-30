Рада включила до порядку денного законопроєкт щодо виборів в умовах пандемії

Верховна Рада включила до порядку денного законопроєкт щодо порядку проведення виборів в умовах пандемії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, народні депутати 234 голосами включили законопроєкт у свій порядок денний. Проте парламентаріям забракло голосів для того, щоб визнати документ невідкладним і скоротити строки внесення до нього альтернативних проєктів.

Як повідомлялося, законопроєктом №4117 пропонується визначити особливості організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Також проєкт закону передбачає вдосконалення окремих положень Виборчого кодексу, що зумовлено змінами адміністративно-територіального устрою України.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.