Зеленський хоче проводити Нацраду реформ у різних областях

Президент Володимир Зеленський на засіданні Національної ради реформ у Вінниці окреслив низку змін, які необхідно першочергово реалізувати в Україні для покращення бізнес-клімату, а також висловився за продовження практики проведення таких засідань у різних регіонах.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

"Цей формат виїзних регіональних засідань Національної ради реформ чи засідань наших депутатів, чи урядових засідань у регіонах України говорить про те, що все ж таки реформи відбуваються не на Банковій, не у стінах Верховної Ради і не в Кабміні. Вони перш за все для людей", – зазначив глава держави.

Він висловився за продовження практики проведення засідань Нацради реформ у різних областях України. "Люди будуть долучені до нашої роботи й розумітимуть, для чого й для кого ми це робимо", – додав він.

Зеленський наголосив, що результатом Національної ради реформ мають бути важливі законопроєкти.

"А потім – найголовніше. Одна справа, коли ми проголосували той чи інший закон, а інша – втілити його в життя і дійсно реформувати нашу країну", – зазначив Президент.

Як зазначають в Офісі Президента, учасники засідання сфокусувалися на обговоренні трьох реформ: Державної архітектурно-будівельної інспекції, надрокористування та приєднання споживачів до електромереж.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ці три реформи є надзвичайно важливими для покращення економічної ситуації та залучення інвестицій.

"Кожна з реформ – і ДАБІ, і надрокористування, і спрощення підключення до електромереж – це створення передумов для регіональної конкуренції, яка допоможе кожній громаді в питанні залучення інвесторів на свою територію", – зауважив очільник уряду.

Заступниця керівника ОП Юлія Ковалів наголосила, що дозволи на будівництво та приєднання до електромереж матимуть безпосередній вплив на створення нових робочих місць і промисловий потенціал.

"Кожна з цих речей, якщо вони будуть ухвалені, спростить, додасть кілька відсотків економічного зростання й полегшить життя для звичайних людей, а також для учасників ринку", – зазначив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі.

В ОП нагадали, що за результатами першого засідання Національної ради реформ Президент підписав законопроєкт «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» та відповідні зміни до Податкового й Митного кодексів. Верховна Рада вже розглянула його в першому читанні, наразі проєкт закону опрацьовується в комітеті до другого читання.

За словами Ковалів, наступного сесійного тижня Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо «інвестиційних нянь», і з 1 січня 2021 року цей документ зможе запрацювати на повну силу.

«Попри труднощі та виклики сьогодення, ми бачимо безпрецедентні можливості для розвитку нової, відкритої, по-європейськи ефективної держави та зміцнення економіки. Ми маємо не уникати проблем, а намагатися їх вирішити, як би складно це не було, і проєкти, запропоновані на Національній раді реформ, показують, що можливо багато змінити, крок за кроком полегшити життя бізнесу – підприємцям, що творять економіку держави», – наголосив Президент.

Фото: ОП