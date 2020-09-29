Рада відкрилась, у залі — 244 депутати

Верховна Рада розпочала ранкове пленарне засідання 29 вересня.

У сесійній залі зареєструвалися 244 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з порядком денним, на засіданні у вівторок парламент планує розглянути в першому читанні законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину.

Крім того, народні депутати мають розглянути проєкт щодо особливостей здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Порядок денний також передбачає розгляд законопроєкту №3628, який пропонує посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.