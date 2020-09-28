Конституційний суд завтра візьметься за земельний закон

Велика палата Конституційного суду 29 вересня розпочне розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

Автори клопотань стверджують, що земля як об’єкт права власності українського народу є основним національним багатством, перебуває під особливою охороною держави, що насамперед стосується саме земель сільськогосподарського призначення.

На думку депутатів, прийняття парламентом закону відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення, а його положення суперечать приписам Конституції.

Народні депутати зазначають, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Суддями-доповідачами у цій справі призначено Ігоря Сліденка та Олександра Литвинова.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створить прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України.

У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.

4 травня до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" та окремих положень Земельного кодексу.

15 травня до КС надійшло ще одне подання - 53 народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Подання направили депутати із фракції ОПЗЖ Василь Німченко і Наталія Королевська.

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.