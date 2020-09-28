Кабмін погодив призначення на посаду голови Чернігівської ОДА

Кабмін погодив призначення на посаду голови Чернігівської ОДА

Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у своєму Телеграмі.

“Погодити призначення (проєкт указу Президента України): Коваленко Анни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації”, - написав він.

Крім того, за даними парламентарія, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення звільнити Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції (у зв'язку із переходом на іншу роботу - на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА).

Також Мокан повідомив, що Володимира Купрія звільнено з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби (відповідно до частини першої статті 87 закону "Про державну службу").

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський звільнив Анну Коваленко з посади заступника керівника Офісу Президента 22 квітня.

Анна Коваленко народилася 5 травня 1991 року.

У 2013 році здобула ступінь Магістра театрознавства у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління».

Сотниця 39-ї сотні Самооборони Майдану, з 03.2014 Голова всеукраїнської ГО «39 жіноча сотня Самооборони Майдану».

У 2014-2015 роках працювала радницею міністра оборони України Михайла Коваля, міністра оборони України Валерія Гелетея, міністра оборони України Степана Полторака, міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

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