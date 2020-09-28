Кабмін погодив призначення на посаду голови Чернігівської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у своєму Телеграмі.

“Погодити призначення (проєкт указу Президента України): Коваленко Анни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації”, - написав він.

Крім того, за даними парламентарія, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив рішення звільнити Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції (у зв'язку із переходом на іншу роботу - на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА).

Також Мокан повідомив, що Володимира Купрія звільнено з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби (відповідно до частини першої статті 87 закону "Про державну службу").

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський звільнив Анну Коваленко з посади заступника керівника Офісу Президента 22 квітня.

Анна Коваленко народилася 5 травня 1991 року.

У 2013 році здобула ступінь Магістра театрознавства у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління».

Сотниця 39-ї сотні Самооборони Майдану, з 03.2014 Голова всеукраїнської ГО «39 жіноча сотня Самооборони Майдану».

У 2014-2015 роках працювала радницею міністра оборони України Михайла Коваля, міністра оборони України Валерія Гелетея, міністра оборони України Степана Полторака, міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.