Разумков почав погоджувальну раду з хвилини мовчання

Керівництво Верховної Ради, очільники депутатських фракцій, груп і комітетів хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у катастрофі літака ЗСУ Ан-26.

Як передає кореспондент Укрінформу, хвилину мовчання оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на початку засідання погоджувальної ради 28 вересня.

"Звертаюся до всіх долучених до цього процесу міністерств та відомств, докласти максимум зусиль для того, щоб у найкоротші строки ми отримали об'єктивні інформацію, що сталося і чому така страшна трагедія відбулася на території нашої держави", - наголосив Разумков.

Спікер вислови співчуття рідним загиблих.

"25 вересня сталася жахлива трагедія. Я впевнений, всі ви знаєте, ми втратили 26 наших діючих і майбутніх пілотів. Це велика втрата і для Міністерства оборони, і для держави, і в першу чергу, це катастрофічна втрата для близьких і рідних. Я хочу від себе особисто і від Верховної Ради України, і від кожного громадянина нашої держави висловити співчуття, хоча я розумію, що це просто слова, рідним та близьким і витримки в ці важкі, страшні для нас усіх години", - сказав Разумков.

Після цього Голова ВР оголосив хвилину мовчання.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Один перебуває на лікуванні.