Боррель відмовився від слів про те, що "Євросоюз - не банкомат" для України

Як передає Укрінформ, зміни внесено у текст статті від 23 вересня, яка опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

В ЄС вирішили прибрати такі слова Борреля: «Як я сказав Президенту, Європейський Союз не є благодійною організацією або банкоматом».

В іншому текст статті залишився без змін.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, за підсумками офіційного візиту до Києва високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що з часів «Революції гідності» у 2014 році Україна залишається серед головних політичних пріоритетів порядку денного Євросоюзу. Він також висловив намір незабаром відвідати регіони на Сході України, щоб ознайомитися з розвитком ситуації на місці подій.

Фото: College of Europe in Natolin