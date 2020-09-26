Президент Азербайджану висловив співчуття Україні у зв'язку з катастрофою Ан-26
Як передає Укрінформ, звернення Алієва опубліковано на його сайті.
«Мене глибоко засмутили звістки про численні жертви в результаті катастрофи військового літака у Харківській області. Від свого імені і народу Азербайджану висловлюю найглибші співчуття вам (Зеленському - ред.), рідним і близьким жертв цієї трагедії і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», - йдеться в листі.
Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов також висловив співчуття Україні.
«Глибоко засмучені звісткою про загиблих в результаті трагічної авіакатастрофи у Харкові. Висловлюємо співчуття родинам загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Висловлюємо підтримку і солідарність уряду і народу України», - написав він у Твіттері.
Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб, 26 загинули.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер в лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.
За даними секретаря РНБО Олексія Данилова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту.
За фактом падіння військового літака Ан-26 відкрито кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).
У Харківській області 26 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26.