Шмигаль позачергово збирає уряд

У суботу, 26 вересня, під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Засідання розпочнеться о 12:30.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що родинам загиблих та постраждалих в авіакатастрофі літака ЗСУ на Харківщині буде надана допомога.

«Обов'язково буде. Зараз прем'єр готує засідання Кабміну, обов'язково повинен підняти ці питання", - сказав глава держави.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

25 осіб загинули на місці катастрофи, один курсант у лікарні – від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибув Президент Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.

Фото: КМУ