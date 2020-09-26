Разумков не підтримав би законопроєкт про медіа, якби голосування було сьогодні

У разі розгляду законопроєкту про медіа на найближчому пленарному засіданні, голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав би його.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер висловив сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Навколо нього (законопроєкту про медіа - ред.) справді багато дискусій. Там, дійсно, є і позитивні речі, але щодо дуже великої кількості положень ми бачимо досить жорстку критику. Станом на сьогодні в тому законопроєкті, який пропонується, багато питань я не підтримую", - зазначив Разумков.

На уточнювальне запитання, чи підтримав би цей документ під час голосування, спікер відповів: "Подивимося, в якому вигляді він буде. Якби голосували сьогодні, то, напевно, ні".

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 «Про медіа».

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.