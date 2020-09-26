Союз Лукашенка з Кремлем посилює ризики для України — МЗС

Вибір Олександра Лукашенка на користь союзу з Кремлем і Володимиром Путіним значно зміцнює позиції Росії в Білорусі та посилює ризики для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Олександр Лукашенко зробив свій вибір – він обрав Росію, Володимира Путіна. А це означає конфронтацію... Тому коли ми дивимося на ситуацію в Білорусі, зважуємо всі ті ризики, які несе для України зміцнення позиції Росії в Білорусі, ми розуміємо: якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати. Відповідно до цього ми будуємо своє ставлення до нього", - сказав Кулеба.

Він констатував, що наразі Білорусь, по суті, закрилася і відкинула пропозиції щодо посередництва у врегулюванні ситуації та від держав "Люблінського трикутника", і від чинного албанського головування в ОБСЄ та майбутнього шведського.

За словами дипломата, коли вибір Олександром Лукашенком на користь Росії став для нас остаточним, Україна зайняла нинішню чітку і жорстку позицію, але не щодо білоруського народу.

"Білоруський народ завжди буде для нас дружнім, і ми завжди будемо робити все, що в наших силах, щоб йому допомагати", - запевнив очільник МЗС.

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23 вересня провладні білоруські ЗМІ повідомили, що Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.