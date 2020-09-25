Пропаганда РФ напередодні виборів в Україні досягла масштабів 2014-2015 років - експерти

Російська пропаганда досягла небачених від початку військових дій на Донбасі масштабів напередодні місцевих виборів в Україні.

Про це йшлося на презентації в Укрінформі дослідження «Українські медіа напередодні та на початку виборчої кампанії. Головні теми російської пропаганди щодо України протягом року (серпень 2019-вересень 2020). Моніторинги «Детектор медіа».

«Інтенсивність російської дезінформації, тиражування нею катастрофічних передбачень та оцінок з початку року, і особливо напередодні українських місцевих виборів, за масштабами дорівнялося до зусиль російської пропаганди у 2014-2015 рр. Перерву Росія робила тільки в квітні-травні, коли зосереджувалася на подоланні внутрішніх проблем, спричинених коронавірусом. При цьому ми побачили, як синхронізовано російські та українські проросійські медіа атакують Зеленського за допомогою однакових месиджів», - зазначила директор ГО «Детектор медіа» Галина Петренко.

Згідно з дослідженням, серед таких месиджів російської пропаганди: легалізація грального бізнесу і розпродаж в’язниць є безвідповідальними рішеннями, вчиненими українською владою від безвиході та безпорадності у боротьбі з економічною кризою; занепад машинобудування та великих заводів на кшталт «Мотор Січі» є свідченням зовнішнього управління та руйнування національної економіки на догоду «Сороса і Ко»; перемир’я на Донбасі немає; Президент Зеленський не бажає миру на Донбасі, оскільки не приймає російських умов по Мінських угодах тощо.

На думку голови ГО «Детектор медіа» Наталії Лигачової, позиція української влади в медіапросторі нині слабка, і передусім це спричинено малоефективною комунікацією.

Крім того, за її словами, у теленовинах розповідають переважно про діяльність Президента, а не про партію «Слуга народу» та її кандидатів на майбутніх місцевих виборах.

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Згідно з дослідженням, лояльні до «Європейської солідарності» й «Опозиційної платформи - За життя» медіа зосередилися не на критиці одне одного, а Зеленського та «Слуги народу».

Оглядач порталу «Детектор медіа» Ярослав Зубченко вважає, що влада, не маючи власних телересурсів, не може ефективно публічно протистояти опонентам.

«Це буквально перша влада за останні 10 років, яку ніхто системно не піарить», - зазначив Зубченко.

«Детектор медіа» презентував проміжні результати моніторингу інформаційних форматів на телебаченні напередодні та на початку місцевих виборів, а також головні теми російської пропаганди щодо України протягом року (серпень 2019-вересень 2020). Представлені дані засвідчують, з якими тенденціями в інформаційному мовленні суспільство та політичні сили увійшли у виборчу кампанію 2020 року.