МЗС оголосило конкурс на три десятки посад у центральному апараті

Міністерство закордонних справ оголошує відкритий конкурс на 31 посаду всіх рівнів у центральному апараті відомства.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми робимо черговий безпрецедентний крок. Вперше оголошуємо відкритий конкурс на таку велику кількість вакансій - 31 посада усіх рівнів у центральному апараті міністерства", - написав він.

За словами міністра, раніше було максимум 10-15 конкурсів за раз, і лише у закордонних дипустановах.

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Кулеба додав, що конкурси відкриті і для чинних дипломатів, і для кандидатів "з вулиці", тому конкуренція буде "висока, але чесна".

"Але випробувати свої шанси може/повинен кожен/кожна. Прямо зараз ми завантажуємо вакансії на сайт МЗС у розділ "Вакансії". Шукайте роботу своєї мрії і подавайтеся", - закликав очільник МЗС.