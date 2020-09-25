"Голос" наполягає на скликанні РНБО та санкціях проти Лукашенка

Партія "Голос" вимагає негайно скликати засідання Ради національної безпеки та оборони і запровадити персональні санкції проти Олександра Лукашенка та відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і системне порушення прав і свобод людини у Білорусі.

Про це йдеться у заяві партії, повідомляє Укрінформ.

"Голос" наполягає — зараз заяв про невизнання президентських виборів у Білорусі вже недостатньо. Самопроголошення Лукашенка президентом та його зближення із Путіним становить прямі воєнні ризики для України. Тому потрібно негайно скликати Раду національної безпеки та оборони та запровадити персональні санкції проти Олександра Лукашенка та його маріонеток, відповідальних за фальсифікацію виборів, а також системне та масове порушення основних прав та свобод людини", - заявила голова партії "Голос" Кіра Рудик.

На її переконання, тільки міжнародний тиск може зупинити "диктатора, який задля збереження влади готовий віддати власну країну Путіну".

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Інакше, за словами голови партії "Голос", під контролем Росії може опинитися більше тисячі кілометрів українсько-білоруського кордону, що є прямою загрозою безпеці українців.

"Також ми звертаємося до Кабінету Міністрів та Державної міграційної служби, щоб вони надали тимчасовий захист громадянам Білорусі, які змушені тікати до України через політичні переслідування. Це потрібно для того, щоб сотні білорусів, які перетнули наш кордон, могли перебувати на нашій території більше 90 днів і офіційно знайти роботу", - зазначила Рудик.

Як повідомляв Укрінформ, 23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на новий термін.

Після таємної інавгурації в містах Білорусі розпочалися нові акції протесту, які силовики жорстко розігнали. Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети.

За даними правозахисного центру «Весна», під час акцій протесту у Білорусі 23 вересня затримали понад 260 осіб.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі не визнають країни ЄС та Україна, США, Канада.