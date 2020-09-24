Раді пропонують створити систему громадського здоров'я

Законопроєктом пропонується ввести на законодавчому рівні поняття «громадське здоров’я» як сферу знань та організовану діяльність щодо зміцнення здоров’я, запобігання хворобам і збільшення тривалості життя, а також визначити при цьому суб’єктів правовідносин у системі.

Водночас автори законодавчої ініціативи пропонують розмежувати повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі громадського здоров’я.

Законопроєкт передбачає створення Координаційної ради з питань громадського здоров’я як постійного консультативно-дорадчого органу Міністерства охорони здоров’я України щодо питань громадського здоров’я.

Водночас пропонується визначити оперативні функції громадського здоров’я, тобто основні напрямки діяльності, які здійснюються в державі для забезпечення максимально високих показників здоров’я і благополуччя населення, а також основні засади здійснення оперативної функції епідеміологічного нагляду.

Так, пропонується визначити, що інфраструктуру системи компетентного органу у сфері громадського здоров’я складають компетентний орган, його територіальні органи, а також підпорядковані їм центри контролю та профілактики хвороб.

Керівник компетентного органу у сфері громадського здоров’я виконує повноваження головного державного санітарного лікаря. У разі невідповідності керівника компетентного органу у сфері громадського здоров’я зазначеним вимогам він покладає виконання повноважень головного державного санітарного лікаря на свого заступника, який відповідає визначеним законом вимогам.

Окрім того, проєктом закону визнаються такими, що втратять чинність із дня набуття ним чинності, закони «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб». Водночас передбачається внесення змін до 36-ти законів і кодексів.