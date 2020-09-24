Шмигаль обговорив з послом Індії співпрацю у різних сферах

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі, під час якої було обговорено низку питань, пов'язаних з поглибленням співпраці у сфері торгово-економічного співробітництва, освітній та медичній галузі.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, Прем'єр наголосив, що потрібно докласти зусиль для відновлення повноформатного двостороннього діалогу, і Україна готова активізувати його на всіх рівнях.

"Ми готові до взаємодії з індійськими партнерами з метою проведення сьомого засідання Комісії в онлайн-режимі або відразу після нормалізації ситуації з пандемією", - сказав Шмигаль, зазначивши, що Міжурядова українсько-індійська комісія з торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва є важливим чинником розвитку економічної співпраці.

Глава уряду також відзначив потенціал торгово-економічного співробітництва між Україною та Індією, який необхідно розвивати. Зокрема, перспективними, на його думку, є співпраця в авіаційній та космічній сферах.

"Нещодавно ми створили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке комплексно займається авіакосмічною галуззю та військово-оборонним комплексом. Ми зацікавлені у розвитку співробітництва за цілою низкою напрямів у науково-технологічній сфері, а також в обміні досвідом та найкращими практиками у цій галузі", — сказав Прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що Індія залишається одним з основних торговельних партнерів України в агропромисловому комплексі. "За підсумками минулого року Індія посіла друге місце серед країн-імпортерів української аграрної продукції. Тож ми готові до подальшої співпраці в аграрному секторі з метою нарощування обсягів експорту сільськогосподарської та харчової продукції до Індії", - наголосив глава уряду.

Під час зустрічі Денис Шмигаль та Партха Сатпатхі обговорили питання навчання індійських студентів в Україні. Прем’єр-міністр зауважив, що з 1957 року вищу освіту в Україні отримали майже 19 тисяч індійських студентів. "Це великий потенціал для обох країн. Зі свого боку спільно з Міністерством освіти і науки будемо робити кроки для забезпечення сприятливих умов навчання індійських студентів в Україні", - зазначив він.

Прем’єр також закликав індійську сторону не визнавати дипломи, отримані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.