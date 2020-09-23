Путіну треба, щоб на Донбасі була війна - Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що президент Росії Володимир Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

“Він (Путін - ред.) не бачить необхідності у розв’язанні ситуації, він щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, яка послаблює Україну та відділяє її від ЄС», - сказав Волкер.

Він додав, що важливо забезпечити продовження санкційного режиму проти Росії.

«Таким чином Росія побачить, що санкції не зникнуть, допоки вона не дозволить настання миру в Україні та не забереться з Криму» - повідомив колишній посадовець.

Волкер також наголосив на важливості збільшити для Путіна ціну його агресії проти України серед самих росіян.

«Це непопулярна ідея в Москві, коли вони бачать, що російські солдати вбивають українських цивільних чи українських солдатів. Люди не розуміють, чому російські солдати воюють проти їхніх братів в Україні. Саме тому Путін намагається тримати це прихованим, саме тому він не визнає відкритої військової операції, яку він там проводить…Всередині російського суспільства є тиск. І ми повинні посилити цей тиск відносно війни в Україні» - переконаний він.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Росія зацікавлена в тому, щоб показати Україну як слабку та державу, яка не відбулася.

«Ми робимо все, щоб робити свій внесок у Мінський процес без заподіяння шкоди нашим національним інтересам. Звичайно, Росія зацікавлена в тому, щоб показати Україну як слабку та державу, яка не відбулася», - сказала Стефанішина під час другого дня форуму організованого американським Центром аналізу європейської політики (СЕРА).

Вона додала, що Україна підтверджує свою відданість режиму припинення вогню.

«Ми на постійній основі ініціюємо та проводимо зустрічі тристоронньої групи. Ми чітко підтверджуємо нашу відданість режиму припинення вогню пропри маніпуляції російської сторони та порушення режиму з їх сторони», - зазначила Стефанішина.