Обшук автомобіля посла: МЗС України не отримало від Білорусі відповідь на ноту

Міністерство закордонних справ України не отримало від Білорусі відповідь на ноту через обшук автомобіля українського посла в Мінську Ігоря Кизима.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свободу.

«Після інциденту навколо обшуку автомобіля посла України в Республіці Білорусь українська сторона направила ноту на МЗС РБ з вимогою надати пояснення та кваліфікувати дії білоруських прикордонників, на яку наразі відповіді не отримано. Україна залишає за собою право у зв’язку із цим інцидентом діяти на основі взаємності», – заявили в МЗС у відповідь на запит Радіо Свободи.

Як повідомляв Укрінформ, посол України Ігор Кизим направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту в зв’язку з порушенням Віденської конвенції.

Приводом для ноти став огляд на білоруському кордоні машини посла, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська.

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На кордоні посол попередив білоруських прикордонників, що їхні вимоги не відповідають Віденській конвенції про дипломатичні відносини, і заявив, що напише ноту до МЗС Білорусі в разі її порушення, але це не зупинило прикордонників.

Віденська конвенція передбачає недоторканість майна і транспорту дипломатів.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.