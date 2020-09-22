Боррель заявив, що відвідає Донбас разом з Шарлем Мішелем через кілька днів

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель разом з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем відвідають Донбас через кілька днів.

Про це Боррель повідомив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Через кілька днів я знову повернусь до України, спільно з головою Європейської ради з паном Шарлем Мішелем, і ми разом відвідаємо схід України для того, щоб ознайомитися із ситуацією на східному кордоні", - сказав Боррель.

Він також зауважив, що мав цікаві зустрічі в Україні з Президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Тараном, главою МЗС Дмитром Кулебою, представниками громадянського суспільства та одним з нардепів.

"Меседжі, які я передавав під час цих зустрічей, були абсолютно чіткими - це те, що Європейський Союз стоїть на стороні України та її народу, ми є найпотужнішим та найнадійнішим партнером України, і ми будемо продовжувати підтримувати процес реформ в Україні, як і суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав Боррель.

Крім того, він зауважив, що Україна та Європейський Союз мають найбільш всеохоплюючу Угоду про асоціацію, і Європейський Союз надає найбільшу фінансову підтримку Україні.

Як повідомлялося, глава держави Володимир Зеленський під час зустрічі з Боррелем запевнив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим "тиші", у яких умовах несуть службу українські військові тощо.

Боррель 22 вересня розпочав перший після початку роботи на цій посаді візит в Україну.