Кулеба і Сіярто завтра зустрінуться на Закарпатті

Міністри закордонних справ України й Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто у середу, 23 вересня здійснять спільний візит на Закарпаття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

“23 вересня відбудеться спільний візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Закарпатську область, який відвідає Закарпаття на запрошення глави МЗС України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств візьмуть участь у церемонії передачі Закарпатській області угорської гуманітарної допомоги, обговорять реалізацію домовленостей з широкого спектра українсько-угорських відносин, зокрема поглиблення економічного співробітництва, розвиток прикордонної інфраструктури та забезпечення прав національних меншин.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 14 вересня у ході телефонної розмови запросив міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто разом відвідати Закарпаття.

Фото: Szijjártó Péter, ФБ