Мінсоцполітики презентувало Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери

У Міністерстві соціальної політики презентували Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, в рамках якої буде створене єдине інформаційно-операційне середовище соціальної сфери.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація відбулась 21 вересня.

За словами заступника міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерія Бушкова, планується, що єдина інформаційна система соціальної сфери буде повністю впроваджена до кінця 2022 року. В рамках цифрової трансформації соцсфери будуть створені єдиний соціальний веб-ресурс на порталі "Дія", єдиний реєстр одержувачів соціальної допомоги, єдине соціальне казначейство та архів соціальної сфери.

У Мінсоцполітики презентували Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Бушков зазначив, що перші соціальні сервіси можуть з'явитися вже цього року.

Заступник міністра додав, що створювати єдину інформаційну систему соціальної сфері будуть на базі вже існуючих інформаційних систем, зокрема на базі Реєстру застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України. Планується, що Мінспоцполітики створить єдиний реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та виплат і запровадить систему їх верифікації. Також планується, що впровадження стратегії дозволить краще контролювати соціальні видатки, завдяки запровадженню єдиної системи управління, розподілу та контролю за їх цільовим використанням.

Разом з цим, цифрова трансформація соціальної сфери дозволить уніфікувати ділові процеси і автоматизувати більшість з них, запровадити ефективні системи моніторингу та контролю ділових процесів і зменшити бюрократичний апарат. Також відомство зможе автоматизувати сервіси при зверненні громадян за соціальною підтримкою, що в свою чергу знизить корупційні ризики.

Бушков розповів, що затвердити Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери Кабінет Міністрів має вже у вересні 2020 року.