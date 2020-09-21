Зеленський призначив посла в Італії

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Мельника послом України в Італійській Республіці.

Відповідний указ №399/2020 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Призначити Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці”, - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент 15 липня звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італійській Республіці й за сумісництвом посла в Республіках Мальта, Сан-Марино та постійного представника при Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.