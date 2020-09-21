Боррель здійснить перший з часу вступу на посаду візит в Україну

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня здійснить перший з часу вступу на посаду візит в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У рамках візиту запланована зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої сторони обговорять актуальні питання співпраці між Україною та ЄС, передусім у зовнішньополітичній та безпековій сферах, зокрема у контексті підготовки до 22-го Саміту Україна-ЄС, який відбудеться 1 жовтня 2020 року у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

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За підсумками переговорів запланована спільна пресконференція.

фото: Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija