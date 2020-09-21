Україна уважно стежить за російськими військовими навчаннями "Кавказ-2020" - РНБО

Україна уважно стежить за перебігом російських військових навчань «Кавказ-2020», аби своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Радбезу, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Коментуючи початок стратегічних командно-штабних військових навчань «Кавказ-2020», які РФ проводить з 21 по 26 вересня ц.р., очільник РНБО зазначив, що зі свого боку в Україні 22-25 вересня триватимуть стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля - 2020».

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня розпочалися командно-штабні військові навчання ЗС РФ «Кавказ-2020». За інформацією представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, під час навчання «Кавказ-2020» буде відпрацьовано увесь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення.

Офіційною темою навчання визначено — «Застосування угруповання військ (сил) коаліції держав в інтересах забезпечення воєнної безпеки на Південно-Західному стратегічному напрямку».

До проведення навчань залучатимуться органи управління, об’єднання, з’єднання та частини Південного, Західного та Центрального військових округів, Повітряно-космічних сил, Військово-морського флоту, Повітряно-десантних військ, Росгвардії, інші військові формування Росії.

До участі у навчанні "Кавказ-2020" також запрошені контингенти збройних сил 17 країн-партнерів.

Розрахунково очікується задіяння щонайменше 100 — 120 тис. осіб, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів та до 5 підводних човнів.

Слід зазначити, що, відповідно до заяв військового керівництва Росії, цьогорічне навчання планується провести у глибині території країни на полігонах «Прудбой», «Капустин Яр», «Ашулук».

Водночас аналіз підготовки до навчання вказує, що ці заяви мають більше пропагандистський та демонстративний характер.

Крім того, окремі епізоди СКШН будуть відпрацьовані у прикордонних з Україною районах Росії, зокрема на полігонах «Кадамовський», «Кузьмінський», а також в окупованому Криму.

Для спільних дій запрошені до 1000 військових з Вірменії, Білорусі, КНР, Монголії, М’янми, Пакистану та Ірану. Спостерігати за маневрами будуть представники Казахстану, Азербайджану, Таджикистану, Індонезії та Шрі-Ланки.

Своєрідною відповіддю на російські навчання стануть стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020», які відбудуться 22-25 вересня. Вони дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в Збройних силах України. В рамках навчань на південних полігонах України буде проведено бойові стрільби зенітно-ракетних комплексів, авіації Повітряних Сил, певних підрозділів та частин Сухопутних військ, інших військових формувань. Також очікується участь окремих країн НАТО.

У навчаннях «Об’єднані зусилля - 2020», які пройдуть під керівництвом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців, з них до 8 тисяч – безпосередньо на полігонах під час практичної фази.

Планується залучити до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин, а також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуться і зразки техніки, які нещодавно прийнято на озброєння ЗСУ. Зокрема, новітні комплекси «Нептун», «Вільха», безпілотні літальні комплекси Bayraktar.

Елементи стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля 2020» відпрацюють практично на всіх військових полігонах України.

Зокрема, у їх рамках відбудуться навчання «Спільні зусилля» за участі військовослужбовців Великої Британії. А в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині, пройдуть міжнародні навчання «Рапід Трайдент - 2020» за участю військових 15 країн.