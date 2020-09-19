Лещенко заявляє, що Тимошенко подала на нього до суду

Лещенко заявляє, що Тимошенко подала на нього до суду

Укрінформ
Колишній народний депутат, член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала на нього позов до суду.

Як передає Укрінформ, про це Лещенко написав у Фейсбуці.

"Юлія Тимошенко вирішила зіграти зі мною в брудну юридичну ігру. Вона подала на мене позов", - зазначив він.

Ексдепутат додав, що позов було подано до Печерського суду, хоча сам Лещенко зареєстрований у Подільському районі.

"З Печерським районом мене нічого не пов’язує, я там ніколи не жив і не був зареєстрований. Але в Печерському суді працюють “зручні” судді, які можуть “порєшать”, - стверджує Лещенко.

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Водночас він заявив, що "приймає виклик" і готовий судитись.

Ексдепутат також оприлюднив відповідний скрін. З нього видно, що позов стосується "захисту честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації".

У серпні Лещенко на своєму каналі у Ютубі оприлюднив інформацію про нібито співпрацю Юлії Тимошенко з Віктором Медведчуком. При цьому він посилався на дані е-декларування.

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