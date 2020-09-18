Режим Лукашенка навмисне сприяв в’їзду хасидів у Білорусь – Єнін

Як передає Укрінформ, про це Радіо Свобода заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«Нам досить прикро, що білоруська влада повела себе саме в такий спосіб, чудово знаючи, що в’їзд відповідної категорії громадян на територію України в цей період буде неможливим. Вони спеціально, навмисне, оформлювали зазначених громадян на в’їзд в аеропорту Мінська, всупереч своїм же нормативним правилам. Відповідно, режим Лукашенка навмисне своїми діями сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників та їх транзиту до кордону з Україною. Цим режим Лукашенка навмисно наражав зазначених людей на небезпеку», – заявив Єнін.

Він зазначив, що з 10 вересня Ізраїль входить до так званої червоної зони в самій Білорусі і, відповідно до білоруського законодавства, навіть транзитний в’їзд з держав, що входять до червоної зони, заборонений.

«Нам важко все це пояснити. Я чув різні трактування такого підходу. Виходить так, що ти хотів комусь насолити, сів в калюжу сам, а страждають абсолютно сторонні люди. Чим хасиди насолили Лукашенку, мені важко сказати, і точно не мені оцінювати», – додав Єнін.

У Міністерстві закордонних справ Білорусі 16 вересня заявляли, що в разі, якщо українська сторона не відкриє кордон для пропуску паломників-хасидів, Мінськ сприятиме у їхньому виїзді з Білорусі. Білоруські дипломати заявляли, що паломники «кинуті напризволяще біля закритого українцями кордону».

В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

Із 14 вересня на білорусько-українському кордоні почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають 18-20 вересня. Через це уряд вирішив закрити пункт пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині. Після цього частина паломників перемістилася до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

У Держприкордонслужбі України раніше повідомили, що станом на 16:00 18 вересня, паломники-хасиди залишили територію на кордоні з Білоруссю біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».