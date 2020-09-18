Кава на карантині: КСУ попросять роз’яснити, чи можна покарати Зеленського

Пленум Верховного суду ухвалив звернутися до Конституційного суду щодо офіційного роз’яснення частини першої ст. 105 Конституції в аспекті можливого притягнення Президента до адміністративної відповідальності.

За відповідну постанову проголосували 144 судді ВС, повідомляє пресслужба суду.

“Пленум Верховного суду вирішив звернутися до Конституційного суду з поданням про офіційне тлумачення норми Основного Закону (ч. 1 ст. 105) щодо можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, вчинене під час виконання ним повноважень”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначив доповідач з цього питання − суддя Великої палати ВС Леонід Лобойко, відповідно до ч. 1 ст. 105 Конституції Президент користується правом недоторканості на час виконання повноважень. Але в Основному Законі України не конкретизовано, в чому саме вона полягає і це необхідно розтлумачити для належного рівня правового захисту Президента і з’ясувати наявність у нього посадово-функціонального імунітету.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом із Зеленським за одним столиком усередині кафе були щонайменше п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому на той момент урядом була заборонена діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш чотирьом відвідувачам одночасно.

10 червня Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.